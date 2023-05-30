THY ile ÇEKUD işbirliğinde Kilis’e 14 bin Antep fıstığı fidanı dikildi

2 BİN ADET FISTIK FİDANI 2 YIL ÖNCE DİKİLDİ

Kilis Orman İşletme Müdürü ve ÇEKUD Bölge Başkanı İsmet Gümüş, THY çalışanları ile bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, 95 dönüm arazide ağaçlandırma sahası yaptıklarını kaydetti.

Kilis'te kuraklığa dayanıklı ağaç türleri diktiklerini dile getiren Gümüş, "Kilis ilimiz Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi. O nedenden dolayı kuraklığa en dayanıklı türleri dikmemiz gerekiyor. Ağaçlandırma sahamıza 2 bin adet fıstık fidanı 2 yıl önce dikildi. 10 yıl sonra Kilisli çiftçilere gelir getirecek bir alan olacak." diye konuştu.

Gümüş, 14 bin fidan dikimi için katkı sağlayan Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fıstık fidanları dikildi.

Programa, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, ÇEKUD Genel Müdürü Süleyman Coşar, ÇEKUD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kaya, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ve yetkililer katıldı.