THY ile IndiGo kod paylaşımlı uçuşlara yeniden başladı

Hindistan'ın en büyük iç hat taşıyıcı konumundaki IndiGo ile dün gerçekleştirilen ilk kod paylaşımlı uçuş ile birlikte her iki havayolu birbirlerinin seferlerine kodunu ekleyebilecekler. Anlaşma kapsamında THY, IndiGo tarafından gerçekleştirilen Delhi-İstanbul ve Hindistan'ın Ahmedabad, Amritsar, Bangalor, Chennai, Bombay ve Kalküta şehirlerindeki uçuşlarına kodunu ekleyerek satış yapacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, salgın nedeniyle iki zorlu yıla tanıklık eden havacılık sektörünün şimdi yeni bir döneme girdiğinin altını çizerek "Bu da iş birliklerini iyileştirmemize ve geliştirmemize olanak tanıyacaktır. Bu yeni dönemde bütün havayolları için iş birlikleri daha önemli hale gelmiştir. Türk Hava Yolları ve IndiGo olarak, Türkiye ve Hindistan arasında seferlerin yeniden başlamasından çok mutluyuz. Bu sayede misafirlerimizin daha iyi bağlantılarla uçuşlarımızı kullanmaya devam edeceğini paylaşmak isterim ''dedi.

YOLCULARA DAHA FAZLA SEÇENEK

IndiGo CEO'su Ronojoy Dutta ise "Yolcularımıza daha fazla seçenek sunmak için Türk Hava Yolları ile stratejik ortaklığımızı sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Havacılık sektörünün genel olarak düzelmesi sayesinde bu anlaşma ile yolcularımıza İstanbul'un ötesindeki seyahatler için sunulan seçenekler genişletilmektedir. Türk Hava Yolları'nın geniş uçuş ağındaki 12 varış noktası kullanılarak; yolcularımıza uygun bağlantılı, hızlı, kesintisiz seyahat deneyimi sağlanacaktır" diye konuştu