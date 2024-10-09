THY ilk dokuz ayda 65.1 milyona ulaştı

TÜRK Hava Yollarının (THY) taşıdığı yolcu sayısı bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 1.8 artarak 65.1 milyona ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Eylül 2023 döneminde 22.4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6.7 artarak 23.9 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0.8 puan azalarak yüzde 82.3 seviyesine geriledi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81.8 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 87 olarak gerçekleşti. Toplam arz edilen koltuk kilometre, Ocak - Eylül 2023 döneminde 176 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8.4 artarak 190.8 milyara yükseldi. Taşınan kargo-posta, Ocak - Eylül 2023 döneminde 1.2 milyon ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 26.5 artarak 1.5 milyon tona ulaştı. Eylül sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 467 oldu.