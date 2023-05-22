THY indirimli taşıdı: İhracat % 23 artış sağladı

Türkiyeİhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında yapılan işbirliğiyle Turkish Cargo'nun, ihracatçılara 31 ülkede 40 kente yüzde 30'a varan indirimle taşıma imkânı sunması 4 ayda söz konusu lokasyonlara ihracatı yüzde 23 artırdı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalıştıklarını belirterek, "Protokoller sayesinde 132 ülkede operasyonu bulunan Turkish Cargo ile uzak pazarları yakın ettik. İhracatçılarımız ABD, Almanya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 31 ülkede 40 şehre, yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini taşıdılar. Genel kargoların yanı sıra meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir gıda ürünlerini de uygun fiyata ve güvenle sevk edebildik" dedi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise "TİM ile imzaladığımız üçüncü protokol sayesinde özel çözümler sunarak ülkemiz ihracatçısının yaklaşık 18 bin tonluk bir kapasiteyi indirimli kullanmasını sağladık. Sadece bu protokol ile 1.8 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi. 2022 aynı dönemde ilgili destinasyonlara gerçekleştirilen ihracata kıyasla kampanya döneminde ihracatta yüzde 23'lük artış oldu" diye konuştu.