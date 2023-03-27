Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY, İsrail uçuşlarını iptal etti
Giriş Tarihi: 27.3.2023 15:09 Son Güncelleme: 27.3.2023 15:10

THY, İsrail uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), grev nedeniyle İsrail'e uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

DHA
THY, İsrail uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'deki gösteriler sonrası Ben Gruion Havalimanı'nda da grev başlatıldı. THY, grev nedeniyle İsrail'e uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü. İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da hükümetin yargı düzenlemesine tepki olarak başlatılan grev nedeniyle seferler durduruldu.

Gelişmeler üzerine THY'nin bugün yapılması planlanan TK-786 İstanbul-Tel Aviv, TK-787 Tel Aviv-İstanbul, TK -794 İstanbul-Tel Aviv, TK- 795 Tel Aviv-İstanbul, TK -7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv, TK- 7709 Tel Aviv- Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY, İsrail uçuşlarını iptal etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA