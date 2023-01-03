THY kabin ekiplerinden büyük vefa: ‘Çorapcı Amcalarını’ unutmadılar

Atatürk Havalimanı'nın açık olduğu dönemde uçuşa giden kabin memurlarına çorap satarak hayatını kazanan ve kabin ekipleri tarafından 'Çorapcı Amca' olarak bilinen Cafer Tagal, bu günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.



Havalimanın kapanması sonrası memleketi Erzurum'a taşınan Tagal, bir süre sonra kansere yakalanarak tedaviye başladı. Hastalığının ilerlemesi üzerine tedavisine İstanbul'da devam edilmesi gereken Cafer Tagal'a uzun yıllar uçuşa giderken uğurladığı THY kabin ekipleri yardım eli uzattı.



EV TUTUP EŞYALARINI SATIN ALDILAR



THY kabin memurlarının kurduğu 'İsimsizler TK' öncülüğünde gerçekleştirilen bağış kampanyası ile Cafer Tagal bir süre önce ambulans ile İstanbul'a getirtilerek tedavisine başlandı. Ayrıca Tagal'a tedavi gördüğü hastaneye yakın bir ev tutarak bir yılık kirasını ödeyen kabin memurları eşyalarını satın alarak yakından ilgilendi



BENİ UNUTMAMALIR HOŞUMA GİTTİ



Atatürk Havalimanı'nda çorap satmaya nasıl başladığını anlatan Cafer Tagal, "Bir gün hostesin biri 'amca bize çorap getirir misin?'dedi. Bende 'getiririm kızım' dedim. Havalimanı kapanana kadar hem hosteslere hem de pilotlara çorap satmaya başladım. Kabin memurlarının beni düşünüp buraya kadar gelmeleri ve benimle ilgilenmeleri çok hoşuma gitti" dedi.



HEMEN HAREKETE GEÇTİK



Cafer Tagal'a destek olmak için tedavi süreci öncesindeki yaşananları anlatan 'İsimsizler TK'ekibinin kurucularından Savaş Burak Oğuz Cafer Tagal' ın tedavi olduğunu duyduktan sonra öğrenir öğrenmez hemen harekete geçtiklerini söyledi.

THY kabin memurlarından Feyza Tuğçe Arslan "Cafer Amca 2014 yılında işe başladığım günden itibaren bizi uçuşa uğurlardı. İhtiyacım olan çorapları alırken de ben iki tane istiyorsam o gönlünün bolluğundan dolayı 5 tane verirdi" dedi.



EKTİĞİ PAPATYALARI TOPLUYOR



Sümeyye Doğan ise "Cafer amca her uçuş öncesi 'iyi ve türbülanssız uçuşlar' diyerek motivasyonuyla uğurlardı. Bizde ona motivasyon ve moral olmak için geldik. Uçuş öncesi iyi uçuşlar papatyam derdi. Bir arkadaşımız da 'Şimdi Cafer amca ektiği papatyaları topluyor' demişti" ifadelerini kullandı.