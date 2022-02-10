THY, kabin memuru alımı için başvuru süresini uzattı

THY Uçuş Eğitim Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında işe alım süreci ile ilgili soruları yanıtlayan Abdulkerim Çay, Türk Hava Yolları'nın salgın dönemini en verimli şekilde geçiren havayollarından biri olduğunu belirterek, salgın sonrasında da büyümeye hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi



10 BİN TL MAAŞ İLE İŞE BAŞLAYACAKLAR



Bu amaçla önümüzdeki dönemde bin kadın kabin memurunun işe alınacağını kaydeden Çay "İşe alacağımız arkadaşlarımızla ilgili standartlarımızı 'kariyer.thy.com' internet adresinden ulaşabiliyor. Lise mezunu ve üstü arkadaşlarımız başvurabilir. Tabii ki belli standartlarda İngilizce arıyoruz. O bakımdan İngilizce sınavlarından da geçmeleri gerekiyor. Süreçleri ve eğitimi tamamlayan arkadaşlarımız kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. İşe başladıklarında aylık 10 bin TL'nin üzerinde ücret almış olacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz." diye konuştu.



BAŞVURU SÜRESİ 3 GÜN UZATILDI



İlana başvuru süresini 3 gün daha uzattıklarını ifade eden Çay "Normalde başvurularımız bu cuma bitiyordu ancak pazartesiye kadar uzatıyoruz. Daha fazla arkadaşımız başvursun, daha fazla arkadaşımız şans bulsun diye önümüzdeki pazartesiye kadar başvurularımız uzatılmıştır" dedi. Başvurudan sonra katılımcıları belli sınavlara tabi tutacaklarını aktaran Çay, genel yetenek ve İngilizce alanlarında mülakatlar yapılacağını, bu süreçleri geçen adayların yaklaşık 2-3 aylık bir eğitime tabi tutulacağını ve gelecek yaz döneminde ise uçuşa başlayacaklarını söyledi.



ARKADAŞLARIMIZ SALGINDA BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI



Salgın döneminde Türk Hava Yolları ilgili Hava –İş sendikasının bir anlaşma yaparak hiçbir personel çıkarmayacağını beyan ettiğini hatırlatan Çay " Bu dönemde bütün çalışanlarımız büyük fedakarlıklar verdi. Özellikle uçucu arkadaşlarımız diğerlerine göre hem operasyon anlamında hem de maddi anlamda daha fazla fedakarlıklar verdi ama malumunuz olduğu üzere aralık ayında sendikayla bir anlaşmaya vardık ve ocak ayı itibarıyla ücretlerimizde gayet güzel artışlar oldu. Bu bakımdan eski dönemin biraz daha üstüne çıktık diyebiliriz" dedi.



ZORLU BİR EĞİTİM SÜRECİNDEN GEÇİYORLAR



THY'de iş başı yapacak kabin ekibinin acil durumda yolcu tahliyesi ve yangınla mücadele senaryosu uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirildi. Bünyesinde 12 bin kabin memuru bulunan ve ihtiyaç duyduğu kabin memurlarını kendi bünyesinde yetiştiren THY , kabin memuru adaylarını zorlu bir eğitim sürecinden geçiriyor. Kabin memuru adayları eğitimleri süresince uçakta yaşayabilecekleri tüm olumsuz koşullara karşı da eğitim alıyor.