Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlar ile bir araya geldi. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki operasyon binasında düzenlenen etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile birlikte katılan Bolat, toplu fotoğraf çekiminin ardından çalışanlara çeşitli hediyeler takdim etti.

MARKAMIZ KADINLARIN OMUZUNDA YÜKSELECEK

THY ailesinde kadınların iş gücüne katkısını çok önemsediklerini ve markaya yaptıkları katkılarını minnetle takdir ettiklerini ifade eden Bolat " Ülkemizde en çok kadın çalışanı barındıran şirketlerden biri olarak markamızın kadınların omzunda yükseleceğine inanıyor, onlara huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için tüm birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayatın her alanında gücünü kanıtlamış Türk Hava Yolları kadın çalışanlarımız ile her daim gurur duyuyor, bu özel günlerini gönülden kutluyorum" dedi.

THY, kadınların omuzunda yükselecek

GÜÇLÜ THY KADINLARI

THY ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Güçlü Türk Hava Yolları Kadını' temalı bir video da yayınladı. THY'nin yerleşkelerine kurulan stüdyolarda yapılan fotoğraf ve video çekimlerine 700'den fazla kadın çalışan katıldı.

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