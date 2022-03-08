Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY, kadınların omuzunda yükselecek
Giriş Tarihi: 8.3.2022 12:24 Son Güncelleme: 8.3.2022 14:06

THY, kadınların omuzunda yükselecek

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, kadınların omuzunda yükselecek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlar ile bir araya gelen THY Başkanı Ahmet Bolat, en çok kadın çalışanı olan şirketlerin başında gelen THY’nin kadınların omuzunda yükselmeye devam edeceğini söyledi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlar ile bir araya geldi. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki operasyon binasında düzenlenen etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile birlikte katılan Bolat, toplu fotoğraf çekiminin ardından çalışanlara çeşitli hediyeler takdim etti.

MARKAMIZ KADINLARIN OMUZUNDA YÜKSELECEK

THY ailesinde kadınların iş gücüne katkısını çok önemsediklerini ve markaya yaptıkları katkılarını minnetle takdir ettiklerini ifade eden Bolat " Ülkemizde en çok kadın çalışanı barındıran şirketlerden biri olarak markamızın kadınların omzunda yükseleceğine inanıyor, onlara huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için tüm birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayatın her alanında gücünü kanıtlamış Türk Hava Yolları kadın çalışanlarımız ile her daim gurur duyuyor, bu özel günlerini gönülden kutluyorum" dedi.

THY, kadınların omuzunda yükselecek

GÜÇLÜ THY KADINLARI

THY ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Güçlü Türk Hava Yolları Kadını' temalı bir video da yayınladı. THY'nin yerleşkelerine kurulan stüdyolarda yapılan fotoğraf ve video çekimlerine 700'den fazla kadın çalışan katıldı.

İşte türk yardımseverliği! Ukraynalı komşularını da Türkiye'ye getirdi

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY, kadınların omuzunda yükselecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA