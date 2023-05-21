THY kuruluşunun 90’ıncı yılını kutluyor

Türk Hava Yolları (THY) gökyüzündeki 90'ıncı yıl dönümünü kutluyor. Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933'te, 28 koltuk kapasiteli 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 415 uçaklık modern filosuyla milyonlarca misafirini 129 ülkede, 344 noktaya ulaştırıyor. THY 2033'te 800 uçaklık bir filoya sahip olmayı planlarken uçulan havalimanı sayısının da 400'e ulaşması öngörülüyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Büyüme performansıyla ülke ekonomisine katma değer oluşturan markamız, 2023'te 435 olması öngörülen uçak sayısıyla havacılıkta dünya lideri olma kararlılığını hız kesmeden sürdürüyor" dedi.