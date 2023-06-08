THY mayıs ayında 7,4 milyon yolcu taşıdı

Bu rakamlarla THY, tarihinin en yüksek mayıs ayı performansını gerçekleştirdi.



THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada, mayıs ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarınına ilişkin istatistikler paylaşıldı.

THY'nin arz edilen kapasitesini 2022 yılının yüzde 13 üzerine çıkardığı bildirilirken, söz konusu ayda toplam 7,4 milyon yolcu taşındığı ve yüzde 81,8 doluluk oranına ulaştığı bildirildi.

Toplam yolcu sayısının 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak; dış hat doluluk oranının yüzde 82, iç hat doluluk oranının ise yüzde 80,7 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Dıştan dışa transfer yolcu sayısı mayıs 2022 döneminde 1,9 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 22,2 artarak 2,3 milyon olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk, mayıs 2022 döneminde 17,6 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 13 artarak 19,9 milyara ulaştı. Taşınan Kargo ve Posta hacmi Mayıs 2022 döneminde 144 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 6,6 azalarak 134,5 bin ton olarak kaydedildi.



OCAK - MAYIS 2023 TRAFİK SONUÇLARI

Ayrıca açıklamada 2022 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 29 artarak 31 milyon olarak gerçekleştiği kaydedildi. Açıklamada, "Dıştan dışa transfer yolcu sayısı ocak-mayıs 2022 döneminde 7,8 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 49 artarak 11,6 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı ocak - mayıs döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 7,5 puan artarak yüzde 81,1 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 80,2 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk; ocak - mayıs döneminde 2022 yılında 71,9 milyar iken, 2023 yılında yüzde 25,8 artarak 90,4 milyar olarak gerçekleşti. Ocak - mayıs döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022 yılında 672,8 bin ton iken, 2023 yılında yüzde 9,6 azalarak 608,1 bin ton olarak kaydedildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan mayıs sonu itibariyle filodaki uçak sayısının da 417 olduğu bildirildi.