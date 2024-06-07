THY mayısta 7,2 milyon yolcu taşıdı

THY YILIN İLK 5 AYINDA 32,8 MİLYON YOLCU MİSAFİR ETTİ

Bu yılın Ocak-Mayıs 2024 trafik sonuçları değerlendirmesine göre THY, 2023 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısını yüzde 5,7 artırarak toplam 32,8 milyon yolcu taşıdı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Mayıs 2023 döneminde 11,8 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7 artarak 12,6 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Mayıs döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 80,4 oldu. Bu dönemde THY'nin yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,8'e ulaştı.