THY Mısrata’ya yeniden uçmaya başladı

Türk Hava Yolları Libya'da Trablus ve Bingazi'den sonra 3. nokta olarak Mısrata'yı yeniden uçuş ağına ekledi. Ocak 2015'te ara verdiği Mısrata uçuşlarını tekrar başlatan bayrak taşıyıcı, Afrika kıtasında 62 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor. B737-78D tipi uçaklarla gerçekleştirilecek uçuşlar salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edilecek.

349 DOLARA SATILACAK

Türk Hava Yolları Satış Başkanı (2. Bölge) Mahmut Yayla, "Türk Hava Yolları olarak, kıtaları birbirine bağlamanın heyecanını bu kez tarihi bağlarımız olan Libya'nın üçüncü büyük şehri Mısrata'da yaşıyoruz. Afrika'daki ekonomik büyüme ve artan seyehat talebini karşılamak amacıyla stratejik adımlar atmaya devam edecek, gelişen pazar koşulları çerçevesinde Afrika'nın dünyaya açılan kapılarını çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi. 9 Eylül tarihine kadar satın alınacak biletlerle, 30 Kasım 2025 tarihine kadar İstanbul'dan Mısrata'ya 349 dolarla, Mısrata'dan İstanbul'a ise 249 dolardan başlayan fiyatlarla uçulabilecek.