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Giriş Tarihi: 17.8.2022 15:05 Son Güncelleme: 17.8.2022 15:06

THY pilot alımı yapacak

DHA
THY pilot alımı yapacak

Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda deneyimli kaptan pilot ve 2'nci pilot istihdam edeceğini duyurdu. Havayolu şirketi hali hazırda filosunda 386 uçak bulunurken, 5 bin 525 pilot görev yapıyor.

THY salgın dönemi sonrası hızla artan yolcu talebine hazırlıklı olmak için hem uçak filosunu hem de pilot sayısını yükseltmek için bir çalışma başlattı. 2022 yılının ilk altı ayında uluslararası koltuk kapasitesinde üçüncü sıraya yükselen şirket yeni pilot alımı için bir ilan yayınladı. Bu doğrultuda açılan pilot alımı ilanına başvurular, Türk Hava Yolları'nın kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

"AİLEMİZE YENİ ÜYELER KATIYORUZ"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Gökyüzündeki yükselişimizde kilit rol oynayan, dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan ailemize yeni üyeler katıyoruz. Şirketimize katılacak yeni pilotlarımızın bizi hedeflerimize, misafirlerimizi ise sevdiklerine güvenle uçuracağından eminiz" dedi.

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THY pilot alımı yapacak
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