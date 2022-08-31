THY pilot sayısını yüzde 20 artıracak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, bünyelerine katacakları 1.100 pilotla havacılıktaki yükselişlerini sürdürürken ekiplerin uçuş yoğunluğunu yüzde 10-15 azaltmayı öngördüklerini bildirdi. Sapanca'da düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'nda hedefleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Alacağımız 1.100 pilotla artan yolcu talebine yanıt verirken, uçuş ekiplerimizin yoğunluğunu en az yüzde 10-15 oranında azaltmayı öngörüyoruz. Türk havacılığını ve pilot camiasını geliştirmek, bizim önemli misyonumuz. Dışarıdan uçuş tecrübesi olan pilotlar alabilirdik ama almıyoruz. Türk pilotlarını yetiştirerek filomuza katmaya özel önem gösteriyoruz" dedi. Bu yıl filoya yeni uçaklar eklendiğini, salgından sonra insanların uçmayı özlediğini gördüklerini, bunun neticesinde de pilot alımına devam ettiklerini aktaran Bolat, şöyle devam etti: "Bugün, pandemi döneminde attığımız adımların olumlu yansımalarını yaşıyoruz. İlk 6 ayda yaptığımız açıklamalar da bunun göstergesi."