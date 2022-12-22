THY Polonya’nın Katoviçe şehrine uçuşlara başlıyor

Kış tarifesinde pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 5 gün gerçekleştirilecek seferle yolcular İstanbul'dan Katoviçe'ye tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 149 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edebilecekler.

Katoviçe ile uçtuğu destinasyon sayısını 343'e çıkaracak olan THY yolcularına İstanbul Havalimanı üzerinden dünyanın dört bir tarafına bağlantı imkanı sunacak.

Polonya'nın en büyük şehirlerinden ve Silezya eyaletinin başkenti olan ve ülke sanayisi için büyük bir öneme sahip Katoviçe, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Ayrıca kentteki Paraşüt Kulesi, Zaleze Sarayı ve Silezian Tiyatrosu yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çekiyor