THY rekora uçtu, bir günde 260 bin yolcu

TÜRK Hava Yolları (THY) 15 Temmuz Cuma günü gerçekleştirdiği uçuş ve taşıdığı yolcu sayılarıyla yeni bir rekor yakaladı. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan THY, dün yaptığı bin 543 sefer ve taşıdığı 260 bin 632 yolcu ile tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Türk Hava Yolları'nın filosuna kattığı yeni uçaklar ve dünyanın dört bir yanında açtığı yeni hatlar ile büyüyen bir aile olduğunu belirterek, bunun sonucu olarak önceki gün rekor uçuş ve yolcu sayılarına ulaştığını ifade etti. Üstün "Türk Hava Yolları tarihimizin en yoğun gününü yaşadık" dedi.