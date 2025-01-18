THY, Şam uçuşlarını 23 Ocak’ta başlatıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) Suriye'nin başkenti Şam'a 23 Ocak'ta uçuşa başlayacağını söyledi. Uraloğlu, "Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY'nin Şam seferleriyle Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır" dedi.

Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi 2025 etkinliğinde konuşan Uraloğlu, "Ekiplerimizi Halep ve Şam Havaalanları'nda mevcut durumu ve eksiklikleri inceleyip tespit etmeleri amacıyla görevlendirdik. Gerekli raporlamaları yaptılar. Suriye'de emniyet ve hava seyrüsefere ilişkin eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli uzmanlık ve destekleri sağlıyoruz" dedi. Uraloğlu, 10 yıllık aranın ardından Bingazi'ye yeniden seferlere başlamasını da önemli bir gelişme olarak gördüklerini söyleyerek "Haftalık 3 frekans olarak planlanan Bingazi seferlerinin önümüzdeki dönemlerde Libya'daki Trablus ve Bingazi'den gelecek talep ve operasyonel durumlar göz önünde bulundurularak artacağını düşünüyorum" dedi. Türkiye'deki havalimanın sayısını 58'e çıkardıklarını aktaran Uraloğlu, "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 289 yeni nokta ekleyerek 132 ülkede 352 noktaya yükselttik" diye konuştu. Uraloğlu, THY'nin 2024'te yaklaşık Şili'nin başkenti Santiago'ya ve Avustralya kıtasında Melbourne ve Sydney'e ilk kez sefer düzenlemesinin herkesi gururlandırdığını kaydetti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da Amerika'daki 15'inci uçuş noktası olan Minneapolis'e nisan ya da mayısta uçuşları açacaklarını kaydetti.