THY Şarm El-Şeyh’e günde iki sefer için çalışma başlattı

Dünyadaen çok ülkeye uçan havayolu firması Türk Hava Yolları (THY) ilk seferini 2012'de başlattığı Mısır'ın gözde şehri Şarm El Şeyh destinasyonunda 10. yılını tamamladı. THY'nin Mısır'da Kahire, Hurgada ve İskenderiye'den sonra dördüncü uçuş noktası olan Şarm El Şeyh, etkileyici su altı dünyası ile yılın her dönemi tüm dünyanın ilgisini çekiyor.Haftada 10 frekansa kadar uçuş yapan THY, bölgeye olan talebe paralel günde iki sefer uçmak için çalışmalarını hızlandırdı. THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Kuzey yarım kürede kış aylarında dahi denize girme ve güneşlenme imkânı sunan Şarm El Şeyh'e günden güne artan bir ilgi var. Öyle ki, hâlihazırda haftada 10 frekansa kadar uçuş gerçekleştirdiğimiz bu güzel şehre günde 2 sefer uçmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. İstanbul'dan yaklaşık 2.5 saatlik bir uçuşla gidilebilen Şarm El Şeyh'e, çoğunlukla yeni nesil ve çevreci A321 Neo, Boeing737 MAX uçaklarla hali hazırda haftada 10 frekans uçuş gerçekleştiriliyor.FRANSA, Almanya, İtalya, Rusya gibi ülkelerden ağırlıklı talep gören Şarm El Şeyh'e Asya ülkelerinden de büyük ilgi var. Türkiye'nin vizesiz seyahat edilebilen ülkeler listesinde yer alan Mısır'a olan talep son dönemde hızla artıyor.