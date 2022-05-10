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Giriş Tarihi: 10.5.2022 13:03 Son Güncelleme: 10.5.2022 13:07

THY seyahat setlerini yeniledi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY seyahat setlerini yeniledi

Türk Hava Yolları (THY) 8 saat ve üzeri uzun menzilli ‘business sınıfı’ uçuşlarında yolcularına sunduğu seyahat setlerini yeniledi.

Yolcularına sunduğu seyahat konforunu arttırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Hava Yolları (THY) 8 saat ve üzeri uzun menzilli 'business sınıfı' uçuşlarında yolcularına sunduğu seyahat setlerini yeniledi. Kadın yolcuları için moda dünyasının önde gelen markalarından 'Coccinelle' ile erkek yolcuları için ise 'Hackett' ile işbirliğine giden THY'nin özel konsept ile sunduğu konfor setleri yolcuların seyahat boyunca ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerden oluşuyor. Setlerde yüz kıvrımlarına uygun tasarlanan üç boyutlu göz bandı, hava geçirgenliği özelliği olan çorap, basıncı dengeleyen kulak tıkacı, diş fırçası, geri dönüşümlü ambalajı ile diş macunu, saç tokası ve cilt bakım ürünlerinden oluşuyor.

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THY seyahat setlerini yeniledi
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