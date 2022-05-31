THY tarihi rekora uçuyor

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü etkinlikleri kapsamında kabin ekipleriyle bir araya geldi. Ekip terminalinde 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü'nün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler yapıldı. Bolat, "Sizler de fark ediyorsunuz, pandemi öncesinde arı gibi çalıştığımız günlere yeniden döndük hatta tarihi rekora doğru uçuyoruz. Her biri ayrı bir enerjiyle çalışan uçuş ekiplerimize rekora uçmamızda sağlayacakları katkılardan son derece eminiz" ifadelerini kullandı.