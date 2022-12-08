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Giriş Tarihi: 8.12.2022 11:49 Son Güncelleme: 8.12.2022 11:53

THY tasarımda da Avrupa’nın en iyisi seçildi

Bayrak taşıyıcı havayolları arasında Avrupa’da en çok uçuş yapan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY) Avrupa’nın ‘En İyi Tasarıma Sahip Havayolu’ ödülünün sahibi oldu.

THY tasarımda da Avrupa’nın en iyisi seçildi

Dünyanın dört bir yanından havacılık tasarımı, ürün ve markaya yatırım yapan havayolları arasında en iyileri ödüllendiren 'TheDesignAir'in bu yıl 10'ncusunu düzenlediği ödüller sahiplerini buldu.

'EN İYİ TASARIMA SAHİP HAVAYOLU'

THY, İGA İstanbul Havalimanı'ndaki özel yolcu salonları, chek-in adaları, bilet hizmet ofislerinin yanı sırda kabin tasarımı ve uçak içi ürünleri ile Avrupa'nın 'En İyi Tasarıma Sahip Havayolu' ödülünün sahibi oldu.

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur " İstanbul Havalimanı'nda girişten itibaren check-in kontuarları ve özel yolcu salonlarına, uçak içerisinde ise yeni kabin ve koltuk tasarımlarına kadar Türk Hava Yolları kimliğimizi her noktada hassasiyetle ortaya koyuyoruz. Geleneksel güler yüzümüz ve misafirperverliğimizle yolcularımıza beklentilerinin ötesinde hizmet sunarak deneyimlerini ayrıcalıklı kılmak için çalışıyoruz" dedi.

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THY tasarımda da Avrupa’nın en iyisi seçildi
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