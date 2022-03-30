THY, tatil paketi pazarına giriyor

KISA SÜREDE YURTDIŞINA AÇILACAĞIZ

'Turkish Holidays' tanıtım toplantısında konuşan THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bu platformla, dijitalleşen dünyada yolcuların tatile süreçlerinin sadece ulaşım kısmını değil tüm süreçlere ulaşabileceğini söyledi. Türkiye'nin dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeler arasında ilk 10'da yer aldığını ve bunu el birliğiyle üst sıralara çıkartacaklarını ifade eden Olmuştur " Turkish Airlines Holidays markamız Türkiye çıkış ve iç hatta hizmet vermeye başladı. Ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla markamızı kısa sürede yurtdışı pazarda ve İstanbul'u transit olarak kullanan yolcularımızın da hizmet sunmak ve global çapta önemli bir tatil paketi oyuncusu haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.