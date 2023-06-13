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Giriş Tarihi: 13.6.2023 12:16

THY Teknik AŞ, Emirates ile 17 uçaklık bakım anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates'in filosunda yer alan 17 Boeing 777 tipi uçağa üs bakım hizmeti sunacak.

AA
THY Teknik AŞ, Emirates ile 17 uçaklık bakım anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük uçak bakım-onarım hizmeti sağlayıcılarından biri olan THY Teknik AŞ ile dünyanın en büyük Boeing 777 filosuna sahip Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates arasında yeni bir uçak bakım sözleşmesi daha imzalandı.

Yeni anlaşma, taraflar arasında nisanda imzalanan 5 uçaklık bakım sözleşmesinin devamı olarak uygulamaya girecek.

Anlaşma doğrultusunda THY Teknik AŞ, Emirates'in filosunda yer alan 17 Boeing 777 tipi uçağa üs bakım hizmeti sunacak. Anlaşma kapsamında, ilk uçağın bakımına temmuz ayında başlanması planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, Emirates Hava Yolları ile olan işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Nisan ayında imzaladığımız uçak bakım sözleşmesinin başarısını temel alan bu yeni anlaşma, yalnızca Emirates'in hizmetlerimize olan güvenini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda tarafların mükemmellik taahhüdünü de vurguluyor. Havacılık sektöründe yetkin bir bakım-onarım hizmeti sağlayıcısı olarak, kaliteli ve güvenilir hizmetlerimiz ile Emirates'in Boeing 777 filosu için işbirliğimize devam etmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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THY Teknik AŞ, Emirates ile 17 uçaklık bakım anlaşması imzaladı
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