THY Teknik A.Ş. finansal sonuçlarını açıkladı

HEDEFİMİZ PANDEMİ ÖNCESİNİ AŞMAK

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut havacılık sektörünün karşılaştığı en zorlu yıllardan birinin ardından 2021 yılında elde ettikleri büyümeden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek "MRO sektörünün ortalama cirosu, pandemi öncesi rakamlara göre yüzde 28 düşüş gösterirken şirketimiz bu süreçte 3. parti gelirlerde yüzde 88 seviyelerine ulaştı. Kapasitemizi, kabiliyetlerimizi, müşteri portföyümüzü ve personel sayımızı sürekli artırarak büyüme planlarımızı gerçekleştireceğiz. 2022 yılının sonuna kadar, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme ve gelir seviyesini aşmakta kararlıyız. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, gösterdikleri azim ve özveri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu