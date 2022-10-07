THY Teknik AŞ yolcu-kargo uçağı dönüşümü için EFW ile iş birliği yaptı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı anlaşma töreni, THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut ve EFW CEO'su Jordi Boto arasında gerçekleştirildi.

İş birliği anlaşmasıyla THY Teknik AŞ, EFW tarafından geliştirilen A330P2F programına üçüncü parti dönüştürme işlemleri özelinde destek sağlayan ilk MRO (uçak bakım onarım) şirketi olacak.

Anlaşma kapsamında ilk A330P2F dönüşümünün 2023 yılının üçüncü çeyreğinde, THY Teknik AŞ'nin İstanbul'daki tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, hava kargo sektörünün son yıllarda güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümesi, yolcu-kargo uçağı dönüşümlerini hava yolu operatörleri açısından, ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılama hususunda verimli bir çözüm haline geldiğini ifade etti.

Bu durumun uçak üreticileri, lessorler, MRO şirketleri ve hava yolu operatörleri için yeni iş fırsatları doğurduğuna işaret eden Bolat şunları kaydetti:

"Yolcu-kargo uçağı dönüşümleri, bakım-onarım ve yenileme faaliyetleri arasında en zorlayıcı olanlarından biridir. Uzmanlık, tecrübe ve operasyonel mükemmellik gerektirir. Yaptığımız anlaşma, şirketimizin bu hasletlerin hepsine sahip olan, küresel MRO sektörünün en yetkin şirketlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. A330P2F için EFW ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu ortaklığımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz."

EFW CEO'su Jordi Boto da son yıllarda havacılık sektöründe kargo uçağı dönüşüm projelerine büyük bir ilgi ve artan bir talep olduğunu işaret etti.

Sağladığı avantajlar ve yeni nesil çözümler sayesinde A330P2F programının orta ve geniş gövde uçakların kargo dönüşüm projeleri için her geçen gün daha fazla tercih edildiğine değinen Boto, "Uzun yıllardır Airbus uçakları üzerinde çalışan ve bu hususta büyük bir tecrübeye sahip olan Türk Hava Yolları Teknik AŞ ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde müşterilerimize verdiğimiz taahhütleri daha kolay ve eksiksiz bir şekilde yerine getireceğimize tüm kalbimle inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.