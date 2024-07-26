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Giriş Tarihi: 27.7.2024

THY Teknik, Endonezyalı Citilink’le bakım anlaşması yaptı

THY Teknik, Endonezyalı Citilink’le bakım anlaşması yaptı
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) uçak bakım ve onarım şirketi ile Endonezyalı Citilink Hava Yolları arasında uzun dönemli komponent ikâme ve bakım anlaşması imzaladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda uluslararası hava yolu şirketine uçak ve komponent bakım çözümleri sunan THY Teknik A.Ş., uzun yıllardır Citilink'e verdiği komponent bakım ve onarım hizmetini sürdürecek. İmzalanan yeni anlaşmayla, Citilink'in Airbus A320 filosunun komponent ikame ve bakım hizmetlerini THY Teknik karşılayacak. Bu işbirliği ile Citilink, THY Teknik'in geniş komponent envanterinden yararlanma imkânı bulacak. THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, "Bu anlaşma, Citilink'in bize duyduğu güveni ve komponent ikâme ve bakım hizmetlerindeki yetkinliğimizi kanıtlar niteliktedir"dedi. Citilink Başkanı Dewa Rai ise, "Operasyonel uzmanlıkları ve geniş hizmet yelpazeleri sayesinde, Airbus A320 filomuzun her türlü bakım ve ikâme hizmetini karşılayacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.
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THY Teknik, Endonezyalı Citilink’le bakım anlaşması yaptı
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