THY Teknik ile Honeywell komponent bakımında iş birliğini güçlendiriyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Honeywell'in "lisanslı tamir İstasyonu" olan THY Teknik AŞ, yetki lisansının içeriğini genişletmeye devam ediyor.

"Boeing 737" tipi uçaklarda kullanılan "Honeywell 131-9B APU"larına yetkili bakım merkezi olarak 2008'den bu yana hizmet veren şirket, "131-9" tipleri üzerindeki tecrübesini Airbus uçaklarda kullanılan aynı tip APU'lara aktaracak.

THY Teknik AŞ, anlaşma kapsamında, "131-9A" ve "131-9B" APU modellerinin bakım, onarım ve revizyon işlemlerini yetkili merkez olarak yürütecek. Bu anlaşmadan önce APU'larını bölge dışındaki tesislere göndermek zorunda kalan bölgedeki "Airbus A320" ve "Boeing 737" tipi uçak işletmecileri bundan böyle ilgili tiplerde ihtiyaç duydukları bakım, onarım ve revizyon işlemlerini THY Teknik AŞ tesislerinde yaptırabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, 2008 yılından bu yana "Honeywell 131-9B APU"ları için yetkili bakım merkezi olarak hizmet verdiklerini belirtti.

Akbulut, "131-9A APU" modeli için yaptıkları anlaşmanın Honeywell ile olan ortaklığı daha da güçlendireceğine inandığını belirterek, "Komponent bakım onarım alanında sahip olduğumuz tecrübe ile APU komponentleri için yüksek kaliteli, zamanında, güvenilir ve uygun maliyetli hizmetler sunarak müşterilerimize operasyonel verimliliklerini artırmaları hususunda katkı sağlayacağımızdan şüphem yok." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA İLE ORTAKLIĞIMIZIN DAHA DA GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUZ"

Honeywell'in Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran ise imzalanan yeni anlaşmadan duyduğu memnuniyeti kaydetti.

THY Teknik AŞ, ile uzun süredir devam eden ortaklıklarının olduğunu aktaran Doyuran, "131-9 APU'larımız için bakım, onarım ve revizyon hizmetini Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. iş birliği ile bölgedeki müşterilerimize daha hızlı ve daha erişilebilir olarak sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni anlaşma ile ortaklığımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk APU modelini 1950 yılında üreten Honeywell, geçen 72 yıl içerisinde 100 binden fazla APU üretti. Bu kapsamda, 36 binden fazla APU, bugün hem sabit hem de döner kanatlı olmak üzere 150'den fazla bölgesel, özel ve ticari hava aracında hizmet veriyor.