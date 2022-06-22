THY Teknik, iniş takımı bakımlarına Boeing 777-300ER’i de ekledi

Küresel ölçekte uçak bakım onarım ve revizyon (MRO) sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş., iniş takımları bakım ve onarım kabiliyetlerine Boeing B777-300ER tipi uçaklarını da ekleyerek ilk bakımını tamamladı.

BAKIM SAYISI YÜZDE 40 ARTTI

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, geçen yıl toplamda 216 iniş takımının bakımını tamamladıklarını belirterek "Bakım sayımızı bir önceki yıla oranla yüzde 40 artırdık. 2022 yılında bu rakamı yükseltmeyi ve iniş takımları bakım-onarım alanında sahip olduğumuz pazar payını daha da artırmayı hedefliyoruz "dedi.

HİZMET YELPAZEMİZ GENİŞLEYECEK

B777-300ER tipinin kabiliyete alınması ve bakım operasyonunun kusursuz bir şekilde tamamlanmasının hedeflerine ulaşmalarında çok önemli olduğunun altını çizerek "Şirketimiz uçak bakım-onarım sektöründeki yüzyıla yaklaşan tecrübesini, havacılık bakım-onarım alt sektörlerine aktarmaya devam edecek ve müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini daha da genişletecek. Boeing 777-300ER tipi uçaklar üzerinde yapmış olduğumuz ilk iniş takımı bakımının ve bu hizmeti kendilerine zamanında teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu

DÜNYANIN EN YETKİN HİZMET SAĞLAYICILARINDAN

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in uzun menzilli yeni nesil uçaklarından B777-300ER'in iniş takımı bakım operasyonunun tamamlanması ve kabiliyete alınması ile birlikte iniş takımları bakım-onarım alanında dünyanın en yetkin hizmet sağlayıcılardan biri haline gelen THY Teknik A.Ş Airbus A319, A320, A321, A330 ailesi, A340, Boeing 737 NG tipi uçakların iniş takımlarına bakım-onarım ve revizyon hizmetleri sunuyor.