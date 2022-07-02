THY Teknik, Oman Air uçaklarına bakım ve yedek parça desteği verecek

Küresel ölçekte uçak bakım onarım ve revizyon (MRO) sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Umman'ın ulusal havayolu şirketi Oman Air ile 10 yıl boyunca bakım ve yedek parça desteği verecek. İki şirket arasında yapılan anlaşmaya göre; THY Teknik A.Ş, Oman Air' in filosundaki Boeing 737NG ve Boeing B737 MAX uçakları için komponent bakım ve ikame yedek parça desteği sağlayacak.

BİZE DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Yapılan anlaşma ile ilgili olarak konuşan THY Teknik A.Ş Genel Müdürü Mikail Akbulut, Oman Air'in komponent bakım ve ikame yedek parça desteği için kendilerini tercih etmesinden mutluluk duyduklarını belirterek " Dünyanın birçok farklı bölgesinde bulunan 900'den fazla uçağa komponent bakım ve destek hizmeti sunan bir şirket olarak, Oman Air'in beklentilerini en iyi şekilde karşılayıp, bize duyulan güveni boşa çıkarmayacağız''dedi.

THY TEKNİK A.Ş'YE GÜVENİMİZ TAM

Oman Air Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Kaptan Nasser Ahmed Al Salmi ise "Uçaklarımızın bakımını sektörün öncü şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'ye emanet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Tüm bakım ihtiyaçlarımızı tek merkezden karşılayacakları noktasında kendilerine güvenimiz tam. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin sektördeki yetkinliği, Oman Air'in Boeing B737NG ve Boeing 737 MAX uçaklarının bakım operasyonları için en ideal çözümleri sunacaktır"diye konuştu