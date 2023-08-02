Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY Teknik'e "Uluslararası İş Güvenliği" ödülü
Giriş Tarihi: 2.8.2023 15:57

THY Teknik'e "Uluslararası İş Güvenliği" ödülü

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, İngiltere merkezli British Safety Council (BSC) değerlendirmeleri sonucunda "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü"ne (International Safety Award) layık görüldü.

AA
THY Teknik’e Uluslararası İş Güvenliği ödülü

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen BSC Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri, bağımsız jüri üyelerinin 44 farklı ülkeden 1000'e yakın kurumu değerlendirmesiyle sahiplerini buldu.

THY Teknik AŞ, geçen yıl iş yeri kazalarını, işle ilgili hastalıkları önleme yaklaşımı ve çalışanlarının psikolojisine verdiği değer ile bu ödülü almaya hak kazandı.

OPERASYONLARINI "SIFIR İŞ KAZASI" HEDEFİ İLE YÜRÜTÜYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, şirketin ödüle layık görülmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 bin kişiden oluşan ailelerinin her bir ferdinin kendileri için ayrı değere sahip olduğunu kaydederek, "Onların çalışma alanlarımızdaki sağlığını korumak ve memnuniyetlerini artırmak ise en öncelikli odağımız. Bu ödül bize büyük ailemiz için attığımız adımların doğru olduğunu gösteriyor. Şirketimizin yükselen başarı grafiğinde önemli katkısı olan çalışma arkadaşlarımızın çalışan deneyimini geliştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda bulunan tesislerinde aynı anda 56 uçağa bakım hizmeti sunan THY Teknik AŞ, şirket bünyesindeki farkındalık çalışmaları, sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ile operasyonlarını "sıfır iş kazası" hedefi ile yürütüyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
THY Teknik'e "Uluslararası İş Güvenliği" ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA