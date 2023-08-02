THY Teknik'e "Uluslararası İş Güvenliği" ödülü

OPERASYONLARINI "SIFIR İŞ KAZASI" HEDEFİ İLE YÜRÜTÜYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, şirketin ödüle layık görülmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 bin kişiden oluşan ailelerinin her bir ferdinin kendileri için ayrı değere sahip olduğunu kaydederek, "Onların çalışma alanlarımızdaki sağlığını korumak ve memnuniyetlerini artırmak ise en öncelikli odağımız. Bu ödül bize büyük ailemiz için attığımız adımların doğru olduğunu gösteriyor. Şirketimizin yükselen başarı grafiğinde önemli katkısı olan çalışma arkadaşlarımızın çalışan deneyimini geliştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda bulunan tesislerinde aynı anda 56 uçağa bakım hizmeti sunan THY Teknik AŞ, şirket bünyesindeki farkındalık çalışmaları, sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ile operasyonlarını "sıfır iş kazası" hedefi ile yürütüyor.