THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı

Ekşi, uluslararası denetleme kuruluşlarınca THY uçaklarına yapılan "Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA)" testlerinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Son bir yılda 36 ülkede uçaklara yabancı otoriteler tarafından 88 SAFA denetlemesi yapıldığını belirten Ekşi, "Puanımız 0,079, neredeyse sıfır bulgu. Sizleri her zaman emniyet ve konforla uçaklarımızda misafir etmekten memnunuz." ifadelerini kullandı.
✈️🇹🇷— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 10, 2022
Emniyetli ve konforlu, #THY
Son bir yıl içinde 36 ülkede uçaklarımıza yabancı otoriteler tarafından 88 SAFA (Emniyet) denetlemesi yapılmıştır.
Puanımız:0,079 (neredeyse SFIR BULGU).
Sizleri her zaman emniyet ve konfor ile uçaklarımızda misafir etmekten memnunuz. 👏👏👏 pic.twitter.com/a8zmlU5rfX