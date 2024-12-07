THY uçakları günde 80 kez dünya etrafında dönüyor

THY, butik bir havayolundan dünyanın sayılı havayolu olma yolunda yaşananları bir kitap haline getirdi. 'Butikten zirveye 20 yıl gelecek 10 yıl' adlı kitapta, havayolunun geçmiş hikayesinin yanı sıra, kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağı 2033 yılı hedefleri hakkında da bilgiler verdi. Filo büyümesi, genişleyen uçuş ağı, finansal gelişim, Türkiye'nin dünya markası ve pandemi de yaptığı çalışmalar gibi başlıklar da yer aldı kitap 203 sayfadan oluşuyor.

THY UÇAKLARI GÜNDE 3 MİLYON KİLOMETREYİ AŞKIN YOL KAT EDİYOR

THY tarafından yayımlanan kitapta havayolu şirketinin çalışmalarının yanı sıra havayolu şirketinin günlük olarak yaptıkları uçuşlarda ilginç rakamlar ortaya çıktı. Buna göre THY uçakları dünya etrafında 80 kez dönüyor. 2023 yılı rakamlarına göre, her gün ortalama 2 bin 421 pilot ve 6 bin 641 kabin memuru uçuşlarda görev alıyor. THY, günlük ortalama 51 saniyede 1 uçuş düzenliyor ve günlük uçuşlarında ortalama 278 bin 698 yolcuya hizmet veriliyor. Uçaklar her gün 4 bin 556 saat havada kalırken, bu sayı 190 güne tekabül ediyor. THY uçakları ayrıca günde 3 milyon 187 bin 898 kilometre yol kat ediyor.

2031 YILINDA 2 MİLYARINCI YOLCU AĞIRLANACAK

THY'nin kuruluşunun 100'üncü yılındaki hedeflerinin de yer aldığı kitapta, havayolu şirketi 2033 yılında filodaki uçak sayısını 813'e çıkarmayı hedefliyor. 171 milyon yolcu taşıma hedefinin yanı sıra dış hat nokta sayısını 345'e çıkaracak. THY ayrıca 2031 yılında 2 milyarıncı yolcuyu da ağırlamayı planlıyor.