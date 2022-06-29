THY ve Air Serbia iş birliklerini güçlendiriyor

Türk Hava Yolları (THY) ve Sırbistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Serbia, imzaladıkları 'Mutabakat Bildirisi' ile ticari iş birliklerini geliştirdiklerini duyurdu.Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 78'nci Genel Kurulu'nda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Air Serbia CEO'su Jiri Marek arasında imzalanan anlaşmaya göre; iki ülke arasında sunulan hizmetlerin kalitesinin iyileştirilerek yolculara yönelik seçeneklerin genişletilmesi için ticari iş birliğinin yolları araştırılacak.

KAPASİTE ARTIŞINA GİDİLİYOR

İki havayolu şirketinin iş birliğinin genişletilmesi ile temmuz ayından itibaren Air Serbia, Belgrad-İstanbul hattında ek seferler başlatarak haftada 10 sefer, THY ise gerçekleştirdiği seferlerde haftada iki kez geniş gövde uçak tahsis edecek. Ayrıcı anlaşmaya göre; iki şirket başta kod paylaşım anlaşması olmak üzere kargo taşımacılığı ve 'Sık Uçan Yolcu Programı' alanlarında ortak çalışmaları geliştirmek üzere görüşmelerde bulunacak ve uçuş ağlarındaki yolcu dinlenme salonlarının olası ortak kullanımı ile ilgili iş birliği alternatiflerini geliştirecekler.

ORTAKLIK GELİŞİMİNİN ÖNEMİNİ GÖRÜYORUZ

THY Genel Müdürdü Bilal Ekşi "Bugünkü küresel ağı düşündüğümüzde, havacılık sektöründe ortaklık gelişiminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle pandemi sonrası ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin artırılması ve ağlarımız üzerinden iş birliği opsiyonlarının geliştirilmesi bizim için çok önemli. Bu opsiyonları araştırmak ve mevcut ortaklığımızı geliştirmek adına Air Serbia ile mutabakat imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI

Air Serbia CEO'su Jiri Marek ise THY ile aralarındaki iyi ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmekten mutluluk duyduklarını belirterek " İki şirket Sırbistan ve Türkiye arasındaki uçuşlarda bu ortak girişim üzerinden yolculara daha iyi bağlantı sunmak adına verimli ve karşılıklı fayda sağlayan yeni ticari fırsatlar aramaya devam edeceklerini duyurmaktan son derece memnunuz. Bu sayede, her iki ülke yolcularının yararına hizmet ederek, iki devlet arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak bizi ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu