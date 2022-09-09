THY ve Air Seychelles ortak uçuş yapacak

HEYECAN DUYUYORUZ

Air Seychelles CEO'su Sandy Benoiton ise şirket olarak ülkenin en büyük birinci adası Mahe ile ikinci büyük adası Praslin arasındaki iç hat uçuşlarında TK kodunu sunarak, Seyşeller'in en büyük ikinci adasına sorunsuz seyahat için tek bir bilet işlemine izin vermekte büyük heyecan duyduklarını söyledi. Benoiton " Bu iş birliği sayesinde Air Seychelles HM kodu Avrupa ve Orta Doğu'daki önemli şehirlerde görünecek ve yolcularımıza daha fazla seçenek ve seyahat tarihi esnekliği sunmamıza olanak tanıyacak"dedi.