Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY ve Air Seychelles ortak uçuş yapacak
Giriş Tarihi: 9.9.2022 10:37

THY ve Air Seychelles ortak uçuş yapacak

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY ve Air Seychelles ortak uçuş yapacak

Türk Hava Yolları (THY) Afrika Kıtası'ndaki ada ülkesi Seyşeller'in bayrak taşıyıcı havayolu Air Seychelles ile ortak uçuş gerçekleştirmek üzere kod paylaşımı anlaşması imzaladı.

15 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek kod paylaşım anlaşmasıyla, THY ve Air Seychelles arasındaki ticari iş birliğinin genişletilmesi, her iki havayolunun yolcularına daha fazla seyahat seçeneği sunması amaçlanıyor. Anlaşmaya göre; iki havayolu arasında, Air Seychelles'in uçuş gerçekleştirdiği Mahe - Praslin hattı ile THY'nın uçtuğu İstanbul- Mahe, İstanbul- Tel Aviv ve İstanbul- Paris arasında kod paylaşımı yapılabilecek. İlerleyen süreçte ise anlaşmanın genişletilmesi planlanıyor.

ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLAYACAK

THY Genel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi iki ülkenin bayrak taşıyıcı havayolları olarak, yolculara esnek seyahat olanaklarından yararlanma imkânı sunduklarını belirterek bu iş birliğinin yalnızca ticaret alanında değil, kültür-turizm alanında da oldukça önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.

HEYECAN DUYUYORUZ

Air Seychelles CEO'su Sandy Benoiton ise şirket olarak ülkenin en büyük birinci adası Mahe ile ikinci büyük adası Praslin arasındaki iç hat uçuşlarında TK kodunu sunarak, Seyşeller'in en büyük ikinci adasına sorunsuz seyahat için tek bir bilet işlemine izin vermekte büyük heyecan duyduklarını söyledi. Benoiton " Bu iş birliği sayesinde Air Seychelles HM kodu Avrupa ve Orta Doğu'daki önemli şehirlerde görünecek ve yolcularımıza daha fazla seçenek ve seyahat tarihi esnekliği sunmamıza olanak tanıyacak"dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
THY ve Air Seychelles ortak uçuş yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA