Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY ve Anadolujet'in Berlin ve Düsseldorf'a yapacağı bazı seferler iptal edildi
Giriş Tarihi: 13.3.2022 16:48 Son Güncelleme: 13.3.2022 17:00

THY ve Anadolujet'in Berlin ve Düsseldorf'a yapacağı bazı seferler iptal edildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY ve Anadolujet’in Berlin ve Düsseldorf’a yapacağı bazı seferler iptal edildi

Almanya’da hizmet sektörü sendikası Ver.di’nin çağrısı üzerine havalimanı güvenlik personeli greve gidiyor. Bununla beraber, Türk Hava Yolları ve Anadolujet Berlin ve Düsseldorf havalimanlarını kapsayan bazı seferlerini iptal etti.

Almanya'nın Berlin ve Düsseldorf havalimanlarında güvenlik görevlilerinin yarın yapacağı grev nedeniyle Türk Hava Yolları ve Anadolujet bazı seferlerini iptal etti.

THY VE ANADOLUJET KISITLAMA NEDENİYLE SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Grev nedeniyle söz konusu iki havalimanında da kapasite kısıtlaması yapılacak. Bu kapsamda THY'nin TK-1725 İstanbul-Berlin, TK-1726 Berlin İstanbul, Anadolujet'in TK-7728 Sabiha Gökçen- Berlin, TK-7729 Berlin-Sabiha Gökçen, THY'nin TK-1527 İstanbul-Düsseldorf, TK- 1528 Düsseldorf-İstanbul, Anadolujet'in ise Düsseldorf'a yapacağı iki seferi ise karşılıklı olarak iptale edildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY ve Anadolujet'in Berlin ve Düsseldorf'a yapacağı bazı seferler iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA