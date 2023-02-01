THY ve IndiGo kiralama anlaşması ile kapasite artışına gitti

Türk Hava Yolları (THY) Hindistan'ın en büyük iç hat taşıyıcı konumundaki IndiGo, iki ülke arasında artan seyahat talebini karşılamak için aralarındaki mevcut ortak uçuş anlaşmasına ek olarak yeni bir uçak kiralama anlaşması yaparak işbirliklerini genişletme kararı aldı. Anlaşma kapsamında THY filosundaki geniş gövdeli Boeing777 tipi uçağı mürettebatı ve ekipmanlarıyla birlikte IndiGo'ya kiralandı. Kiralama anlaşması kapsamında Boeing777 tipi uçağı filosuna dahil eden IndiGo, bu uçakla ilk seferini bugün gerçekleştirdi. Delhi'den hareket eden TK 4650 sefer sayılı ilk sefere katılan IndiGo Havayolları Genel Müdürü Pieter Elbers ve beraberindeki heyet İGA İstanbul Havalimanı'nda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin de katıldığı bir törenle karşılandı.
KAPASİTE ARTIŞINA KATKI SAĞLAYACAK
Karşılama etkinliğinde konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, IndiGo'nun geniş gövde uçaklarla başlattığı uçuşların iki ülke arasında kapasite artışına katkı sağlayacağını belirterek, "Kod Paylaşımı Anlaşması ile birlikte Hindistan ve tüm dünya üzerinden yolcularımıza daha geniş fırsatlar sunacak alternatifler oluşturacağını görmekten mutluluk duyuyoruz "dedi Bu operasyonun başlamasıyla birlikte iki havayolu şirketi arasında yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Ekşi, bu iş birliğinin gerçekleşmesi için gerekli onay ve destekleri sağlayan iki ülke sivil havacılık otoritelerine teşekkür etti.
Bir yıl süreli kiralama anlaşması kapsamında THY filosundaki 28'i Businnes, 372'i Ekonomi sınıfı olmak üzere 400 koltuklu B777-300ER tipi uçak İstanbul-Delhi hattında operasyona dahil edilecek. Sonrasında ise filoya ilave edilecek 531 koltuklu aynı tipteki uçakla değiştirilecek. Bunun devamında ise THY filosuna katılacak ikinci B777-300ER tipi uçak ile İstanbul Mumbai hattında uçuşlara başlanacak.