THY ve IndiGo kiralama anlaşması ile kapasite artışına gitti

KAPASİTE ARTIŞINA KATKI SAĞLAYACAK

Karşılama etkinliğinde konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, IndiGo'nun geniş gövde uçaklarla başlattığı uçuşların iki ülke arasında kapasite artışına katkı sağlayacağını belirterek, "Kod Paylaşımı Anlaşması ile birlikte Hindistan ve tüm dünya üzerinden yolcularımıza daha geniş fırsatlar sunacak alternatifler oluşturacağını görmekten mutluluk duyuyoruz "dedi Bu operasyonun başlamasıyla birlikte iki havayolu şirketi arasında yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Ekşi, bu iş birliğinin gerçekleşmesi için gerekli onay ve destekleri sağlayan iki ülke sivil havacılık otoritelerine teşekkür etti.