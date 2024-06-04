THY ve KM Malta Airlines ortak uçuşlara başlıyor

Kod paylaşımı anlaşması, Dubai'de düzenlenen IATA AGM organizasyonunda imzalandı. Söz konusu anlaşmada her iki havayolunun yolcularına İstanbul ve Malta arasındaki direkt uçuşlarda daha esnek seyahat seçenekleri sunacak. İş birliği kapsamında KM Malta Havayolları, pazarlama uçuş numaralarını Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Malta seferlerine yerleştirecek.

BAŞARILI VE UZUN SOLUKLU BİR İŞ

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "KM Malta Havayolları ile yaptığımız kod paylaşımı anlaşmasının iki ülke arasındaki iş birliğini yeniden güçlendirecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık sadece Maltalı yolcuların Türk Hava Yolları'nın küresel ölçekteki geniş ağından faydalanmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Malta'dan daha fazla ziyaretçinin eşsiz ülkemiz Türkiye'yi ziyaret etmesini teşvik ediyor. Aynı şekilde Akdeniz'in büyüleyici ada ülkesi Malta da daha fazla ziyaretçi çekecektir. Başarılı ve uzun soluklu bir iş birliği için sabırsızlanıyoruz" dedi.

GÜNDE İKİ SEFER

KM Malta Havayolları İcra Kurulu Başkanı David G. Curmi ise "Türk Hava Yolları'nı ortak uçuş partnerlerimiz arasında saymaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İstanbul, Malta'ya her gün iki sefer uçuş düzenleyen ve Maltalı müşterilerimize geniş bir destinasyon seçeneği sunan önemli bir merkezdir. Ayrıca, uluslararası yolcularımıza Malta Uluslararası Havalimanı üzerinden gelişmiş bağlantı imkanları sunacaktır. Bu aynı zamanda KM Malta Havayollarının büyük taşıyıcılar tarafından tercih edilen bir ortak olarak kabul edildiğini de göstermektedir" ifadelerini kullandı.