THY ve THK iş birliği yapacak

GELECEK HEDEFLERİMİZE KATIKI SAĞLAYACAK

İmzalanan anlaşmalı ile ilgili konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Türkiye'de havacılığının gelişimi için ciddi gayret sarf eden iki kurumun bugün bir noktada güçlerini birleştirdiğinin altını çizerek " Bu iş birliği, Türk Hava Yolları'mızın gelecek hedeflerine önemli katkılar sunacaktır. Türk Hava Kurumu'ndan eğitim alacak pilot adaylarımızın da eğitimleri sonrası bayrak taşıyıcımızın yükselişine katkı sağlayacağından eminiz" dedi.

KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYİ İSTİYORUZ

THK Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya ise "Türk Hava Yolları ile iş birliği yaparak kendimizi geliştirmeyi ve havacılığın önemli paydaşlarıyla yolumuza devam etmeyi istiyoruz. Gerek sportif havacılık gerekse de genel havacılığın her alanına ilkokuldan üniversiteye, üniversiteden pilotaj eğitimine kadar daha fazla katkı vermeyi sürdüreceğiz. Milli havayolumuz ve ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları ile çalışmak bizlere tarifsiz bir güç vermektedir" dedi.