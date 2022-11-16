THY ve THK iş birliği yapacak

Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi (TAFA) ve Türk Hava Kurumu (THK) bakım-onarım, yakıt ve eğitim alanlarında iş birliği anlaşması imzaladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile THK Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya arasında imzalanan anlaşmaya göre; İzmir'deki Selçuk Efes Havalimanı'nın eğitim amaçlı kullanımına ilişkin beş yıllık imzalanan sözleşme kapsamında iki kurum havalimanının tüm hizmetlerinden yararlanma imkânı elde edecek. Ayrıca Selçuk Efes Havalimanı'nda konuşlandırılan uçakların, uçak hat bakım ve arıza giderme hizmeti THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş tarafından karşılanacak. Bakım anlaşması kapsamında bir uçak motoru da THK Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş. 'ye yaptırılacak.
PİLOTAJ EĞİTİMİ THK'DA
TAFA' nın Selçuk Efes Havalimanı'nda konuşlandıracağı uçakların yakıtları, Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri Ticaret AŞ'den alınacak. Öğrenci eğitimi anlaşmasıyla da 2023 yılı içerisinde, THY'de eğitim alan öğrencilerden bir bölümünün THK Uçuş Akademisi'nden pilotaj eğitimi almaları sağlanacak.
GELECEK HEDEFLERİMİZE KATIKI SAĞLAYACAK
İmzalanan anlaşmalı ile ilgili konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Türkiye'de havacılığının gelişimi için ciddi gayret sarf eden iki kurumun bugün bir noktada güçlerini birleştirdiğinin altını çizerek " Bu iş birliği, Türk Hava Yolları'mızın gelecek hedeflerine önemli katkılar sunacaktır. Türk Hava Kurumu'ndan eğitim alacak pilot adaylarımızın da eğitimleri sonrası bayrak taşıyıcımızın yükselişine katkı sağlayacağından eminiz" dedi.
KENDİMİZİ GELİŞTİRMEYİ İSTİYORUZ
THK Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya ise "Türk Hava Yolları ile iş birliği yaparak kendimizi geliştirmeyi ve havacılığın önemli paydaşlarıyla yolumuza devam etmeyi istiyoruz. Gerek sportif havacılık gerekse de genel havacılığın her alanına ilkokuldan üniversiteye, üniversiteden pilotaj eğitimine kadar daha fazla katkı vermeyi sürdüreceğiz. Milli havayolumuz ve ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları ile çalışmak bizlere tarifsiz bir güç vermektedir" dedi.