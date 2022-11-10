THY ve TİM ihracata destek için üçüncü protokolü imzaladı

THY'nin Yeşilköy'deki genel yönetim binasında düzenlenen imza töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr Ahmet Bolat Türkiye'nin atılan doğru adımlar ve verilen desteklerle birlikte bu yılın ilk yarısında 165 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

THY'nin hizmet ihracat şampiyonu olarak bu yıl içinde Türkiye'ye 14 milyar dolar kazandırdığını altını çizen Bolat, TİM ile imzalanan 3'üncü protokolle birlikte ihraççılara sundukları katkıları arttırarak devam ettiklerini kaydetti.

PROTOKLLE 2.1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT ÖNGÖRÜLÜYOR

Salgın döneminde imzalan ilk iki protokolde 4'er aylık periyotlarda belirlenen uluslararası destinasyonlara kargo desteği sağlayarak Türk ekonomisine hep birlikte büyük katkı sağladıklarını vurgulayan Bolat " Bu protokolle birlikte de TİM'le birlikte belirlediğimiz toplam 40 destinasyonda, 1 ton ve üstü kargo taleplerinde, yüzde 5 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda indirim yapıyoruz. Ayrıca, belirlenen bu destinasyonlar için yaklaşık 15 bin ton kapasite planlandı. Bu protokolün kapsamında ise genel kargoların yanı sıra meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir kargolar da bulunuyor. Sadece bu protokol kapsamında 2.1 milyar dolarlık ihracat öngörülmesi, bugün attığımız imzaların önemini ortaya koyuyor "diye konuştu.

İHRACAT MENZİLİMİZİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ihracatçıların hava kargo ile uzak pazarlara kısa sürede erişim imkânına kavuştuğunu belirterek, Türkiye'nin ortalama 3 bin kilometre olan ihracat menzilini dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometreye yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu protokol ile ABD, Pakistan, Endonezya ve Nijerya'da önemli avantajlar sağlanacağını vurgulayan Gültepe, 31 ülkede 40 şehre ihracatçıların yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini ulaştırabileceğini ifade etti