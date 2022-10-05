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Giriş Tarihi: 5.10.2022 11:52

THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alacak

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alacak

Türk Hava Yolları (THY) yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı için ilan yayınladı.

Salgın sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen havayolları arasında bulunan THY gelecek hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı yeni pilot adayların bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Filosundaki 389 uçak filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9'uncu havayolu şirketi konumunda bulunan THY, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden yeni pilot adaylarını bünyesine katmak için ilan açtı.

THY'nin resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler.

Uluslararası havayolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde çalışan kaynağını koruyan THY, bu sayede salgının olumsuz etkilerini olabilecek en kısa sürede atlattı.

Halihazırda 6 bine yakın pilotuyla operasyonlarını gerçekleştiren THY, yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

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THY yetiştirilmek üzere ikinci pilot alacak
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