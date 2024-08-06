THY, yılın ikinci çeyreğinde 22.1 milyon yolcuya hizmet verdi

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan THY, 2024 yılı ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. Havayolu şirketi uçak üretiminde yaşanan darboğaz ve motor problemlerine rağmen çevikliği ve geniş uçuş ağı sayesinde büyümesini kesintisiz sürdürerek yılın ikinci çeyreğinde toplamda 22.1 milyon yolcu taşıdı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)'nın yayımladığı verilere göre, rekabetin yoğun olarak hissedildiği 2024 yılının ikinci çeyreğinde dünya geneli yolcu kapasitesi pandemi öncesi rakamlarını ancak yakalarken, THY, 2019 yılı yolcu kapasitesinin yüzde 38 üzerine çıktı.

TURKİSH CARGO DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

Turkish Cargo ise Avrupa'nın en büyük hava kargo operasyon merkezi olan Smartist'te yürüttüğü faaliyetleri ile ikinci çeyrekte hız kazanan e-ticaret büyümesinden kayda değer bir pay aldı. Aynı zamanda, Süveyş kanalındaki olumsuzluklardan etkilenmek istemeyen göndericilere de önemli bir alternatif sundu. Bu sayede, 2024 yılının ilk altı ayında taşıdığı kargo miktarını 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 artırdı ve IATA verilerine göre dünyanın en büyük 3'ncü hava kargo taşıyıcısı oldu.

UÇAK FİLOSU YÜZDE BÜYÜDÜ

THY, ayrıca Nisan-Haziran 2024 döneminde toplam gelirleri yıllık bazda yüzde 10 yükselerek 5.7 milyar dolara ulaştı. Toplam gelirin yüzde 81'ini oluşturan yolcu gelirleri Uzak Doğu bölgesinin güçlü katkısıyla 4.6 milyar dolara yükseldi. Kargo gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artış gösterdi ve 885 milyon dolar olarak kaydedildi. Yolcu birim gelirlerindeki rekabet kaynaklı baskı ve küresel enflasyonun maliyetler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Esas Faaliyet Kârı yüzde 26 düşüşle 591 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Havayolu şirketi 100'ncü yıl stratejisi çerçevesinde 2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı hedeflerken uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen yılın ilk yarısında filosunu yüzde 9 büyüterek uçak sayısını 458'e çıkarttı.

THY'DEN 12 YENİ HAT

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), Pazar ve uçak müsaitliğine bağlı olarak Şili, Mısır, Suudi Arabistan, İspanya, Azerbaycan, Fransa, Sudan, Kazakistan ve Somali'de yeni uçuş hatları açacaklarını açıkladı.

2024 yılı ikinci çeyreğinde yolcu kapasitesini yüzde 7,7 arttıran THY, yeni uçuş hatları içinde çalışmalara devam ediyor. THY, uçak müsaitliği ve Pazar şartlarına göre, Şili'nin Santiago, Suudi Arabistan'ın Abha, Mısır'ın Aswan, Rusya'nın Mahaçkale, İspanya'nın La Coruna, Azerbaycan'ın Lenkeran, Fransa'nın Nantes, Sudan'ın Port Sudan, Kazakistan'ın Atyrau, Pakistan'ın Sialkot, Somali'nin Hargeisa ve Polonya'nın Katoviçe noktalarına tarifeli yolcu seferleri başlatma kararı aldı.

PERSONEL SAYISI YÜZDE 7 ARTTI

Söz konusu dönemde 22,1 milyon yolcu taşıyan ve 591 milyon dolar Esas faaliyet Kârı elde eden THY, personel sayısını da yüzde 7 arttırdı. Bu kapsamda geçen yılın aynı döneme göre, pilot ve pilot adayı sayısı yüzde 11, kabin memuru sayısı ise yüzde 6 arttı. 2024 yılı ikinci çeyreğinde pilot ve pilot adayı sayası 7 bin 82, kabin memuru sayısı ise 15 bin 163 oldu. Toplam personel sayısı ise 33 bin 486 olarak kayıtlara geçti.