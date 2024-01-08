THY yolcu sayısında rekor kırdı

Türk hava Yolları (THY) 2023 yılına 83.4 milyon yolcu taşıyarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı. 2023 yılı Ocak-Aralık ayını kapsayan verilere göre, yolcu sayısı 2022 yılına göre yüzde 16.1 artarken, filodaki uçak sayısının 440 olduğu açıklandı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Aralık 2022 döneminde 23.4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 27.1 artarak 29.8 milyona çıktı. Yolcu doluluk oranı ise söz konusu dönemde 2022 yılının aynı dönemine göre 1.9 puan artarak yüzde 82.6 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82.4 seviyesinde olurken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84.3 olarak belirlendi. Taşınan kargo ve posta hacmi ise aralıkta yüzde 15.8 artarak 159.7 bin ton olarak gerçekleşti.THY'nin yolcu sayısı Aralık 2023'te ise yolcu sayısı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10.1 artarak 6.1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 2.6 milyon olurken, yolcu doluluk oranı yüzde 79.8 olarak gerçekleşti. Yurt dışı doluluk oranı yüzde 80 yurt içi doluluk oranı yüzde 78.5 oldu.