THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: İlk sıralarda yer alıyoruz

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, AirShow İstanbul Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, tüm dünyayı derinden etkileyen ve küresel ekonomi ile birlikte sivil havacılık sektörünün tarihinde gördüğü en büyük krize sebep olan salgının geride kalırken, Türk Hava Yolları olarak, yaşanan kriz koşullarını en kısa sürede atlatan ve yeniden hızlı büyüme rakamlarına ulaşan hava yolları arasında ilk sıralarda yer aldıklarını belirtti.

"Türkiye'nin Milli Bayrak Taşıyıcısı" olarak, birlik ve beraberlikten aldıkları gücün yanı sıra her kademeden çalışanın özgüveni, özveri ve emeğiyle seyahat sektörünün hızla toparlandığı bu yeni dönemde de yükselişlerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü, Ortaklığımızın da 90'ıncı yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılında, köklü geçmişimizden aldığımız tecrübeyle Türk Hava Yolları ailesinin dinamizmini birleştirerek sivil havacılığın en tepesine ulaşma hedefimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıl zarfında havacılık alanında katettiği mesafeye paralel bir vizyonla büyüyen ve eşsiz uçuş ağı ile dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu haline gelen markamız, sivil havacılık sektöründe takdir toplayan bir performansla salgın öncesi rakamlarını 2022 yılı sonuna gelmeden geride bıraktık.

Bizim bu kayda değer başarımızın yanında ülkemizin merkezi konumunu başarı ile kullanan ve havacılığın farklı alanlarında doğru yatırım ve atılımlarla ilerlemesini sürdüren milli havacılık sektörümüz de bizim için bir iftihar vesilesi olmayı sürdürüyor. Geliştirilen insansız hava araçlarından uçak bakım ve onarımına, pilotaj eğitiminden uzay programına kadar pek çok alanda sürdürülen çalışmalar bugün Türkiye'yi havacılık alanında dünyanın en ileri ülkeleri arasına taşımış durumda. İlk kez yapıldığı 1996 yılından bu yana sürekli büyüyen, katılımcı ve ziyaretçi sayısını artıran İstanbul AirShow'a gösterilen ilgi de bunun kanıtı."

Bolat, havacılığın ulaştığı bu yer vesilesiyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'de sivil havacılığın gelişmesine katkı sağlayan ve temsilcilerinin en üst düzeyde salonda bulunduğu kurumlara, yöneticilere ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.

"Türkiye'nin Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu" olarak fuar açılışında bulunmaktan, bu köklü fuara destek vermekten ve dünyanın dört bir yanından buraya gelen değerli katılımcıları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Bolat, "Yıllar içerisinde küresel havacılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen İstanbul AirShow'un havacılığın yeniden yükselişinde önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Bu kıymetli etkinliğin sektörümüzü daha da ileri taşıyacak iş birliği fırsatlarına kapı açmasını temenni ediyorum." dedi.

"29 ÜLKEDE 90 HAVALİMANINDA AYAK İZİMİZ VAR"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaplan ise Türkiye'de sivil havacılığın son 20 yılda gerçekleştirdiği atılıma eşlik eden İstanbul AirShow'un, sektörün tarihindeki en ağır krizlerinden birini geride bıraktığı bu dönemde kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Salgınla birlikte getirilen seyahat yasaklarının, havacılık sektörünün paydaşlarını küresel ölçekte etkilediğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Yasakların kalkmasıyla birlikte küreselleşmenin iki ana itici sektöründen biri olan havacılığın geçmiş krizlerde gördüğümüz üzere hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini gördük. Türkiye, Ulaştırma Bakanlığımızın öncülüğünde doğru politikalar belirleyerek sektördeki tüm sektör oyuncularının iş birliği ve dayanışmaları sayesinde salgından güçlenerek çıkmayı başardı. TAV Havalimanları olarak bugün 8 ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. 29 ülkede 90 havalimanında ayak izimiz var."

Geçen yıl Kazakistan Almatı Havalimanı'nı portföylerine kattıklarını anımsatan Kaplan, geçen yılın sonlarında Antalya Havalimanı ihalesini kazanarak, işletme sürelerini 2052'ye kadar uzatarak bu zorlu dönemden büyüyerek çıkmayı başardıklarını söyledi.

Kaplan, "Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve 33 binden fazla çalışanımızla havalimanı işletmeciliği alanında küresel ölçekte büyümeye devam etmeyi ve ülkemizin bayrağını iyi şekilde taşımayı hedefliyoruz ve bunu sürdüreceğiz." diye konuştu.

AirShow İstanbul Fuarı, 8 Ekim Cumartesi günü sona erecek.