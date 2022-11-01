THY Yönetim Kurulu, voleybol takımıyla bir araya geldi

Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, lig ve Avrupa kupası maratonu öncesinde voleybol takımıyla yemekte buluştu. Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası VIP Salonu'nda düzenlenen yemeğe Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdülkerim Çay, Basın Müşaviri Yahya Üstün, Eğitim Başkanı Kübra Filikçi, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Mehtap Özlem Salihoğlu, İştirakler Başkanı Ayşegül Denli, TGS Genel Müdür Yardımcısı Ali Emre Yıldırım, Kulüp Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli, oyuncular ve teknik kadro katıldı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, voleybolculara ve teknik heyete yeni sezon öncesi başarılar diledi. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları nasıl kendi alanında bir numaraysa, sporda da bir numara olmalıdır. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Başarıya ulaşmamızda en büyük etken de markamızı yüceltme konusundaki motivasyonumuz ve adanmışlığımızdır" dedi.

Yemek sonunda takım kaptanı Şeyma Ercan, takım adına Ahmet Bolat'a üzerinde tüm oyuncuların imzalarının bulunduğu voleybol topu takdim etti. Türk Hava Yolları yönetimi tarafından da oyunculara ve teknik ekibe hediyeler verildi.

