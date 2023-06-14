THY zirvedeki yerine korudu! "Türkiye'nin en değerli markası"

"EN DEĞERLİ 100 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 15,6 MİLYAR DOLAR"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırmaya ilişkin sonuçları değerlendirdi.

İlgüner, en değerli 100 markanın toplam değerinin 15,6 milyar dolar olduğunu, neredeyse geçen yılın değerine (16 milyar dolar) yaklaşıldığını söyledi.

Araştırmaların 2007 başlangıç noktasına göre toplam değer kaybının üst üste son 3 yıldır devam ettiğini belirten İlgüner, Türk lirasının ve markaların bizzat kendilerinin değer kazanmasıyla şirketlerin marka değerlerinin özlenen bir seyre kavuşabileceğini bildirdi.

İlgüner, cari açık üzerinde önemli olumlu etkisi olması gereken değerli markalar için 20'nci yılına giren ve 384 markanın dahil olduğu Turquality çabalarının artırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Şirketlerin marka değerinin artırılması, katma değerli üretim ve ihracat için özel ve kamu tüm tarafların eşgüdümlü hareket etmesi gerekiyor. 'Marka Türkiye' girişimleri de bu amaçla bütünleşik strateji ve politikalar üretme sürecini etkin kılacaktır." dedi.

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası, 2023 yılı marka değerleri (milyon dolar) ve değişim oranları şöyle: