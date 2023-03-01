THY’den 2.7 milyar $ kâr

Türk Hava Yolları (THY) talepteki güçlü toparlanma ve operasyonel çevikliği ile 2022 yılını 2.7 milyar dolar net kâr ile tamamladı. Böylece, 2020'den itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına rağmen bu çeyrekle birlikte üst üste altıncı çeyrekte de net kâr kaydetmiş oldu. Şirketin toplam gelirleri, 18.4 milyar dolar ile 2019 yılını yüzde 39 aşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Toplam gelirin yüzde 20'sini oluşturan kargo gelirleri de 2019'a göre yüzde 120 artarak yaklaşık 3.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Küresel enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderleri de 2022'de 2019'a göre yüzde 2 azaldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "90 seneye dayanan tecrübemiz ile önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz" dedi. Deprem bölgesine tüm imkânlarını seferber ettiklerini anlatan Bolat, "Bugüne kadar 2.400'ün üzerinde uçuşla 433 bin arama kurtarma ekibi ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 430 bin vatandaşımızı da tahliye ettik. AFAD'a 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1.000 konutun inşası için çalışmalara başladık. 1.000 aileden 1'er kişiyi istihdam edeceğiz" diye konuştu.