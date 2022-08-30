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Giriş Tarihi: 30.8.2022 10:06

THY’den 30 Ağustos’un 100. yılına özel kutlama

DHA
THY’den 30 Ağustos’un 100. yılına özel kutlama

Türk Hava Yolları ve İGA İstanbul Havalimanı, Büyük Taarruz’un 100. yılında dev bir kutlamaya imza attı. Havalimanındaki tüm birim ve iştiraklerin araçları ile katıldığı büyük ve zorlu operasyonda 3 uçak ve 108 araçla, zemine devasa bir 100 sayısı yazıldı.

Türk Hava Yolları ve İGA İstanbul Havalimanı, Büyük Taarruz'un 100. yılında dev bir kutlamaya imza attı. Havalimanındaki tüm birim ve iştiraklerin araçları ile katıldığı büyük ve zorlu operasyonda 3 uçak ve 108 araçla, zemine devasa bir 100 sayısı yazıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleden ilhamla birlik duygusu içerisinde hareket eden havacılık sektörü paydaşlarının yer aldığı operasyon, 30 Ağustos'un 100. yılına özel olarak film haline getirildi.

Operasyonda görev alan Türk Hava Yolları uçağının kaptan pilotu; "Türk Hava Yolları'na, İGA İstanbul Havalimanı'na ve bu tarihi görevde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu unutulmaz zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz" anonsunu yaparak zaferi kutluyor.

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THY’den 30 Ağustos’un 100. yılına özel kutlama
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