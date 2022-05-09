THY’den 4 yeni uçuş noktası: Seattle uçuşları 27 Mayıs’ta başlıyor

128 ülkede 334 noktaya yaptığı seferlerle dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları uçuş ağını genişletmeye. Halen ABD'de New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Miami, Newark ve Dallas'a ana üssü İstanbul Havalimanı'ndan seferler düzenleyen THY, 27 Mayıs'tan itibaren Seattle'a direkt uçmaya başlıyor. THY filosundaki Boeing 787-9 tipi uçaklarla pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada dört gün karşılıklı olarak yapılacak seferlerle birlikte THY'nin ABD'de uçtuğu nokta sayısı 12'ye ulaşacak.

UÇULAN NOKTA SAYISI 338'E ÇIKACAK

THY, 1 Haziran'dan itibaren Güney Sudan'ın başkenti Juba, 7 Haziran'dan itibaren Özbekistan'da Buhara ve 11 Haziran'dan itibaren ise Karadağ'ın Tivat şehrine uçuşlara başlayacak. Yeni başlatılacak seferlerle birlikte THY'nin uçtuğu nokta sayısı 338'e ulaşacak.

THY YÜKSEKTEN UÇUYOR

Yeni başlatılacak seferlerle ilgili olarak twitter hebasından açıklama yapan THY, Genel Müdürü Bilal Ekşi Biz uçuyoruz, Yeni hatlarımız, Seattle-ABD: 27 Mayıs, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran,Tivat-Karadağ:11 Haziran. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı