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Giriş Tarihi: 25.10.2022 09:33 Son Güncelleme: 25.10.2022 09:44

THY’den ailelere özel kampanya!

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den ailelere özel kampanya!

Türk Hava Yolları (THY) başlattığı yeni kampanya ile yurt içi uçuşlarında ailelere özel yüzde İndirimli uçma fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında iç hat uçuşlarında birlikte seyahat edecek üç kişi ve üzeri aileler ekonomi sınıfında geçerli yüzde 20 indirimli uçabilecekler. Miles&Smiles üyesi yolcular 11 Nisan 2023'e kadar biletlerini alarak 1 Kasım 2022 - 13 Nisan 2023 tarihleri arasında indirimli yurt içi seyahatini aileleri ile birlikte gerçekleştirebilecekler.

Sadece Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferlerinde geçerli olacak kampanya Anadolujet seferleri ve KKTC uçuşlarını kapsamayacak.THY'nin mobil uygulaması, web sitesi, satış ofisleri ve yetkili acentelerden satılan biletlere uygulanan kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere resmi internet sitesi ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezi veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

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THY’den ailelere özel kampanya!
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