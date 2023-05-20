THY’den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 20-25 Mayıs'ta alınacak biletlerle 26-28 Mayıs'ta yurt içinden İstanbul ve Ankara'ya yüzde 40 indirimli seyahat edilebilecek.
İstanbul ve Ankara'dan yurt içine seyahat etmek isteyenlere ise 20-26 Mayıs'ta alacakları biletlerle 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerindeki tek yön seyahatlerinde yüzde 40 indirim uygulanacak.
Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye THY'nin internet sitesinden erişebiliyor.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 20, 2023
İstanbul ve Ankara'dan %40 indirimli uçun!
Biletinizi 20-26 Mayıs'ta alın, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihlerinde, İstanbul ve Ankara'dan yurt içi tek yön, direkt uçuşlarda %40 indirimli seyahat edin.
#TürkHavaYolları